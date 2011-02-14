В Ethnic Media Inc. (Chicago, USA) требуются программисты по разработке веб сайтов (Joomla, Drupal, etc.).

Удаленная работа - полная и неполная рабочая неделя.

Время работы с 19:00 до 3:00 по Москве (10am - 6pm GMT -05:00 Central time USA).

Переработка, обновление, поддержка существующих сайтов, создание новых.

Необходимо уметь читать, понимать английский -- хотя бы базовое знание (говорить, писать не нужно).

Зарплата в зависимости от производительности и качества исполняемых работ.

Оплата через -- MoneyGram.

Ссылка -- https://www.moneygram.com

Высылайте, пожалуйста, резюме, предложения по адресу [email protected] с пометкой "работа".

PS

Уважаемые соискатели:

Получив первые предложения решил дополнить объявления.

Пожалуйста подробнее -- просто ссылки посылать не нужно, если бы у меня было время (и желание) просматривать предложения на сайте, я бы так и сделал.

Кроме того -- пожалуйста укажите желаемую зарплату в месяц (при 40-часовой рабочей недели). Прошу исходить из локальных реалий рынка труда.

Alex Khodos

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