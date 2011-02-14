Программисты

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В Ethnic Media Inc. (Chicago, USA) требуются программисты по разработке веб сайтов (Joomla, Drupal, etc.).

Удаленная работа - полная и неполная рабочая неделя.

Время работы с 19:00 до 3:00 по Москве (10am - 6pm GMT -05:00 Central time USA).

Переработка, обновление, поддержка существующих сайтов, создание новых.

Необходимо уметь читать, понимать английский -- хотя бы базовое знание (говорить, писать не нужно).

Зарплата в зависимости от производительности и качества исполняемых работ.

Оплата через -- MoneyGram.

Ссылка -- https://www.moneygram.com

Высылайте, пожалуйста, резюме, предложения по адресу [email protected] с пометкой "работа".

PS

Уважаемые соискатели:

Получив первые предложения решил дополнить объявления.

Пожалуйста подробнее -- просто ссылки посылать не нужно, если бы у меня было время (и желание) просматривать предложения на сайте, я бы так и сделал.

Кроме того -- пожалуйста укажите желаемую зарплату в месяц (при 40-часовой рабочей недели). Прошу исходить из локальных реалий рынка труда.

Alex Khodos

Newspapers and sites for review: www.7days.us - www.aidas.us - www.klausau.com - www.ru-yp.com - www.lt-yp.com

13 лет назад
EMC2011
Ходос 
63 годаСША
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Специалисты в Интернет-проект

    Реализуйте себя в интересном и взаимовыгодном проекте! Описание Для реализации нового и интересного проекта нужны специалисты, творческие и инициативные, готовые влиться в команду. Нужны: Дизайнеры, Веб-программисты, Копирайтеры, Модераторы, Блогеры, Маркетологи, Менеджеры и, конечно же, руководители! Вы можете ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются веб-специалисты

    Для работы по ВЕБ направлению требуются следующие специалисты для выполнения разовых заказов: - веб-дизайнеры - веб-верстальщики, веб-программисты - сео-специалисты - flash-дизайнеры Ваши работы, расценки и примерные сроки выполнения работ здесь (предложения скрыты) или на почту [email protected] Каждый тип работ подкрепить примером-ссылкой, ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-разработчик HTML, XML, XSL, PHP+MySQL

    Снова открываю вакансию для постоянного сотрудничества. Нужен ответственный веб-программист. Загрузка бывает разная, это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля. Работа удаленная, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи. Оплата 2 раза ...

    PHPMySQLHTML
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Команды веб-разработчиков и SEO

    Описание:для веб студии удаленно требуются команды для разработки сайтов "под ключ", а также команда или 1-2 человека по продвижению сайтов и их оптимизации.УДАЛЕННО. Требования:Наличие хорошего портфолио, отзывов, выполнение всех заданий в срок(то есть если говорите ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery

    $250

    Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery и опытом от года, для реализации задач по текущему проекту. http://must-have.net.ua/palaceofglass_home_final_normal.jpg Список задач: - визуализатор, Визуализатор - блок на странице с картинкой в бакграунде. Возможности\функции: а) добавить div который свободно расположен в ...

    PHPDrupaljQuery
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wев-дизайнер

    Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я занимаюсь созданием сайтов и комплексным продвижением в интернете. Часть функций - создание сайтов я хочу отдать на аутсорсинг внешним исполнителям. Фрилансер должен быть из Самары (или из Москвы, если клиент из Москвы) поскольку основные ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-разработчик на HTML, XML, XSL, PHP, MySQL

    Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, все делаем на ней. для этого надо хорошо знать указанные технологии. Если заинтересованы - сразу пишите ожидаемую ПОЧАСОВУЮ оплату.

    PHPMySQLHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется помощник по производству вебсайтов

    $100

    Добрый день! В вебстудию требуется помощник по производству сайтов. Суть задачи: помогать менеджеру проектов в работе над созданием и наполнением сайтов Необходимые знания и навыки: 1. знание основ работы CMS 2. знание Photoshop 3. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-мастер удаленно

    $500

    Опыт от 2 лет * опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo, Битрикс желательно); * наличие портфолио; задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать на CMS уник-дизайн) ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад