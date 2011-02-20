Требуется стажер-исполнитель в офис. Обучение.

Описание:для веб студии удаленно требуются команды для разработки сайтов "под ключ", а также команда или 1-2 человека по продвижению сайтов и их оптимизации.УДАЛЕННО. Требования:Наличие хорошего портфолио, отзывов, выполнение всех заданий в срок(то есть если говорите ...