Требуются сотрудники в новую студию

Реализуйте себя в интересном и взаимовыгодном проекте! Описание Для реализации нового и интересного проекта нужны специалисты, творческие и инициативные, готовые влиться в команду. Нужны: Дизайнеры, Веб-программисты, Копирайтеры, Модераторы, Блогеры, Маркетологи, Менеджеры и, конечно же, руководители! Вы можете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В новую веб-студию требуются:
1. Дизайнеры
2. Верстальщики
3. Мастера по работе с ЦМС
4. Копирайтеры
5. Менеджеры проектов (работа с клиентской базой, распределение проектов между работниками)
Возможно участие фрилансеров без опыта.
Сразу скажу - если Вы очень дорого оцениваете свой труд - не надо тратить своё и моё время - студия новая, цены соответствующие.
Если у Вас нет опыта - возможно обучение - главное - Ваше желание.
Присылайте своё резюме на почту [email protected]
Не забывайте в резюме указывать:
1. На какую вакансию претендуете
2. Примерная стоимость Вашего труда за проект
3. Опыт работы
4. Ваши контакты - желательно скайп и микрофон
Жду Ваши резюме
С уважением
Дамир
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