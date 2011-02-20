Требуются сотрудники в новую студию

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В новую веб-студию требуются:

1. Дизайнеры

2. Верстальщики

3. Мастера по работе с ЦМС

4. Копирайтеры

5. Менеджеры проектов (работа с клиентской базой, распределение проектов между работниками)

Возможно участие фрилансеров без опыта.

Сразу скажу - если Вы очень дорого оцениваете свой труд - не надо тратить своё и моё время - студия новая, цены соответствующие.

Если у Вас нет опыта - возможно обучение - главное - Ваше желание.

Присылайте своё резюме на почту [email protected]

Не забывайте в резюме указывать:

1. На какую вакансию претендуете

2. Примерная стоимость Вашего труда за проект

3. Опыт работы

4. Ваши контакты - желательно скайп и микрофон

Жду Ваши резюме

С уважением

Дамир