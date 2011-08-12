Ищем ответственного удаленного web-программиста

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок281 просмотр
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В студию "Без Рекламы" http://no-ad.ru требуется на постоянную работу удаленный программист

обязанности:

* создание сайта под ключ. объем 4-8 сайтов различной сложности в месяц (макеты предоставляет дизайнер)

* наполнение сайтов

* поддержка сайтов

требования

* хорошее знание PHP, HTML, CSS

* знание javascript, flash и проч. привествуется

* знание и умение работать с modx, wordpress

* знание других CMS и CMF приветствуется

* возможность быть на связи каждый рабочий день

* ответственность, умение оценить сроки и сложность работы

* опыт создания сайтов под ключ (портфолио)

условия

* удаленная работа

* гибкий график

* З/П от 25 000р./мес + бонусы за каждый проект

* возможно оформление по ТК, либо по договору

12 лет назад
sacred
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
fay
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1000
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