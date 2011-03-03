Набираю команду фрилансеров

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок545 просмотров
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Оглашаю набор фрилансеров в команду по созданию сайтов.

Оплата проектная.

Требуются: креативные дизайнеры, верстальщики, специалисты как бесплатных ЦМС (joomla, Drypal, vamshop и т.д.) так и платных, специалисты по оптимизации и раскрутке сайтов, специалисты по разработке нестандартных решений, менеджеры по привлечению заказчиков.

Требования - ответственность, особенно важно строгое выдерживание сроков, профессионализм, умение работать в команде.

Сразу предупреждаю - потребуется содействие в разработке сайта студии, которое после запуска проекта будет выплачено исполнителям частями, при этом указанные исполнители будут иметь привилегии в первоочерёдности получения заказов.

Более подробно при переписке.

С уважением

Владимир

13 лет назад
4pin
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
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