Набираю команду фрилансеров

Оглашаю набор фрилансеров в команду по созданию сайтов.

Оплата проектная.

Требуются: креативные дизайнеры, верстальщики, специалисты как бесплатных ЦМС (joomla, Drypal, vamshop и т.д.) так и платных, специалисты по оптимизации и раскрутке сайтов, специалисты по разработке нестандартных решений, менеджеры по привлечению заказчиков.

Требования - ответственность, особенно важно строгое выдерживание сроков, профессионализм, умение работать в команде.

Сразу предупреждаю - потребуется содействие в разработке сайта студии, которое после запуска проекта будет выплачено исполнителям частями, при этом указанные исполнители будут иметь привилегии в первоочерёдности получения заказов.

Более подробно при переписке.

С уважением

Владимир