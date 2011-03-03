Набираю команду фрилансеров

Реализуйте себя в интересном и взаимовыгодном проекте! Описание Для реализации нового и интересного проекта нужны специалисты, творческие и инициативные, готовые влиться в команду. Нужны: Дизайнеры, Веб-программисты, Копирайтеры, Модераторы, Блогеры, Маркетологи, Менеджеры и, конечно же, руководители! Вы можете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оглашаю набор фрилансеров в команду по созданию сайтов.
Оплата проектная.
Требуются: креативные дизайнеры, верстальщики, специалисты как бесплатных ЦМС (joomla, Drypal, vamshop и т.д.) так и платных, специалисты по оптимизации и раскрутке сайтов, специалисты по разработке нестандартных решений, менеджеры по привлечению заказчиков.
Требования - ответственность, особенно важно строгое выдерживание сроков, профессионализм, умение работать в команде.
Сразу предупреждаю - потребуется содействие в разработке сайта студии, которое после запуска проекта будет выплачено исполнителям частями, при этом указанные исполнители будут иметь привилегии в первоочерёдности получения заказов.
Более подробно при переписке.
С уважением
Владимир
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