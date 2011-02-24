Приглашаю к сотрудничеству креативных специалистов в области создания сайтов (Дизайн - Верстка-Написание скриптов-Возможно использование CMS )

Предпочтения:

Дизайн - минималистичный Web 2.0 стиль

Программирование - Ajax / PHP/ Java Script и.т.д.

Создание сайтов: статические/динамические сайты. CMS приемлимы (предпочтительно wordpress/buddypress)

Я не ищу людей "Всё в одном" .

Если вы веб-дизайнер (дизайн свйтов/графический дизайн/разработка логотипа - фирменного стиля) пишите - нужна Ваша помощь.

Если вы веб программист (создание скриптов (Ajax, PHP, JavaScript, Jquery), разработка небольших онлайн проектов - а может и больших) пишите и вы!

Если вы верстальщик и готовы быстро построить сайт - и Вам найдётся дело.

Желательно быстрое исполнение задач и вменяемые цены. Задачи постоянно появляются - так что возможно постоянное сотрудничество.