В студию "Без Рекламы" http://no-ad.ru требуется на постоянную работу удаленный программист обязанности: * создание сайта под ключ. объем 4-8 сайтов различной сложности в месяц (макеты предоставляет дизайнер) * наполнение сайтов * поддержка сайтов требования * хорошее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю к сотрудничеству креативных специалистов в области создания сайтов (Дизайн - Верстка-Написание скриптов-Возможно использование CMS )
Предпочтения:
Дизайн - минималистичный Web 2.0 стиль
Программирование - Ajax / PHP/ Java Script и.т.д.
Создание сайтов: статические/динамические сайты. CMS приемлимы (предпочтительно wordpress/buddypress)
Я не ищу людей "Всё в одном" .
Если вы веб-дизайнер (дизайн свйтов/графический дизайн/разработка логотипа - фирменного стиля) пишите - нужна Ваша помощь.
Если вы веб программист (создание скриптов (Ajax, PHP, JavaScript, Jquery), разработка небольших онлайн проектов - а может и больших) пишите и вы!
Если вы верстальщик и готовы быстро построить сайт - и Вам найдётся дело.
Желательно быстрое исполнение задач и вменяемые цены. Задачи постоянно появляются - так что возможно постоянное сотрудничество.
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