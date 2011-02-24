Нужны программисты, указывайте ваш опыт, с какими движками умеете работать, на проектную основу. Заказов много. Нужны люди которые адекватно оценивают свою работу, не привередливы в работе, берутся за всё, любой сложности. Умение адекватно оценить сроки и сдать всё во время. Сроки для нас главное приемущество. Рассмотрим всех. Оставляйте контакты.