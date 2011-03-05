Набор команды фрилансеров.

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок369 просмотров
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Приветствую всех!

Уважаемые коллеги, создаю свою команду.

О себе, php/js разработчик, опыт работы 7 лет. East Europe team lead - 1 year.

Я хочу чтобы вам было комфортно работать со мной, а мне с вами. Это главное, потому что работы у меня больше, чем я могу сделать, и гемарой мне не нужен.

Общие требования:

- Адекватность, коммуникабельность.

- Ответственность, работа в сроки и качественно.

- Командная работа (Agile Scrum) объясню позже, если кто не знает.

- Готовность работы с TeamViewer, логированием времени и того что вы делаете.

Состав команды:

###############- 2 программера php, js, mysql. ###############

Требования:

- опыт 1.5-3 года.

- OOP PHP, OOP js.

- Готовность работать, быть лучше и учиться.

Очень желательно:

* Умение верстать желательно (будет мало такой работы, но она есть).

* Способность общаться на английском.

Я предполагаю работу в Symfony, jQuery, кастомные скрипты. Возможно Joomla, но пока не готов к возврату к этому ужасу.

Программеры будут работать постоянно.

Планирую курсы английского, поездки на конференции.

При полной загрузке предполагается ЗП около $1000. С радостью подниму при возможности.

############### QA Engineer ###############

Требования:

- Опыт работы по QA.

- Составление плана тестирования, отчетов и прочего.

В дальнейшем возможно будет continuous integration server with selenium and/or other tests.

############### Дизайнеры-креативщики. ###############

- Хорошое портфолио.

- Креативность.

- Готовность работать на результат.

Дизайнеры будут работать по заявке, увы это такая сфера что каждому клиенту нравится свой "стиль", оставляйте свои контакты.

Спасибо.

13 лет назад
sidorov
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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