Набор команды фрилансеров.

Приветствую всех!

Уважаемые коллеги, создаю свою команду.

О себе, php/js разработчик, опыт работы 7 лет. East Europe team lead - 1 year.

Я хочу чтобы вам было комфортно работать со мной, а мне с вами. Это главное, потому что работы у меня больше, чем я могу сделать, и гемарой мне не нужен.

Общие требования:

- Адекватность, коммуникабельность.

- Ответственность, работа в сроки и качественно.

- Командная работа (Agile Scrum) объясню позже, если кто не знает.

- Готовность работы с TeamViewer, логированием времени и того что вы делаете.

Состав команды:

###############- 2 программера php, js, mysql. ###############

Требования:

- опыт 1.5-3 года.

- OOP PHP, OOP js.

- Готовность работать, быть лучше и учиться.

Очень желательно:

* Умение верстать желательно (будет мало такой работы, но она есть).

* Способность общаться на английском.

Я предполагаю работу в Symfony, jQuery, кастомные скрипты. Возможно Joomla, но пока не готов к возврату к этому ужасу.

Программеры будут работать постоянно.

Планирую курсы английского, поездки на конференции.

При полной загрузке предполагается ЗП около $1000. С радостью подниму при возможности.

############### QA Engineer ###############

Требования:

- Опыт работы по QA.

- Составление плана тестирования, отчетов и прочего.

В дальнейшем возможно будет continuous integration server with selenium and/or other tests.

############### Дизайнеры-креативщики. ###############

- Хорошое портфолио.

- Креативность.

- Готовность работать на результат.

Дизайнеры будут работать по заявке, увы это такая сфера что каждому клиенту нравится свой "стиль", оставляйте свои контакты.

Спасибо.