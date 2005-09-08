sidorov

Александр Сидоров sidorov

 
41 годРоссия/Ставрополь
19 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Опыт работы в html/css верстке - 8 лет.

Опыт работы c php/mysql - 7 лет.

Опыт работы c JS - 6 лет.

PHPMySQLHTMLCSS

  • Программист WordPress

    $1000

    Приветствую! Есть вакансия WordPress программиста. Требования: - WordPress - плагины, темы. - JavaScript Предполагаемый объем работы - 20 часов в неделю, возможно будет больше, в идеале full time. В ответе пишите ссылки на работы и какую часть вы делали, а также ...

    JavascriptWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Symfony разработчик

    Приветствую! Мы профилируемся на кастомных скриптах и фреймворке symfony. Требования: - ответственность - хорошее знание PHP, OOP - Symfony - jQuery, JavaScript - базовый английский язык, чтение заданий и возможно ответы. - опыт от 2 лет. - готовность пройти тест. З.П. от $800 при полной ...

    PHPJavascriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Symfony разработчик.

    $1000

    Приветствую! Мы профилируемся на кастомных скриптах и фреймворке symfony. Требования: - ответственность - хорошее знание PHP, OOP - Symfony - jQuery, JavaScript - базовый английский язык, чтение заданий и возможно ответы. - опыт от 2 лет. - готовность пройти тест. З.П. от $800 при ...

    PHPJavascriptjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется отличный верстальщик.

    $500

    Приветствую! В команду требуется верстальщик PSD -&gt; xHTML, оплата почасовая $5-$8 в час. Планируемый старт проекта в течении 1-2 недель, скорее всего конец следующей недели (~15 Апреля). Пишите свои предложения и ссылки на то что вы сделали. Спасибо.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор команды фрилансеров.

    Приветствую всех! Уважаемые коллеги, создаю свою команду. О себе, php/js разработчик, опыт работы 7 лет. East Europe team lead - 1 year. Я хочу чтобы вам было комфортно работать со мной, а мне с вами. Это главное, потому ...

    PHPMySQLJoomlajQuery
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Програмное обеспечение для титровальной видеоплаты AKULA.

    Нужна программа, позволяющая выводить на титровальную плату AKULA VTM текстовые бегущие сообщения, согласно шаблону .SC Желательно создание универсальной программы, способной работать с наибольшим количеством видеоплат. Работа программы может быть реализована как на скриптовом уровне, нак и на ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сервис для видео общений.

    Нужен сервис, позволяющий общаться 2 людям при помощи web камер, различных производителей. Билинг и связь осуществляется через Интернет. Интересует программа, на Delphi, которая сможет стабильно работать с различными web камерами, транслируя видео.

    Delphi
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад