Приветствую! Есть вакансия WordPress программиста. Требования: - WordPress - плагины, темы. - JavaScript Предполагаемый объем работы - 20 часов в неделю, возможно будет больше, в идеале full time. В ответе пишите ссылки на работы и какую часть вы делали, а также ...
- $1000Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Мы профилируемся на кастомных скриптах и фреймворке symfony. Требования: - ответственность - хорошее знание PHP, OOP - Symfony - jQuery, JavaScript - базовый английский язык, чтение заданий и возможно ответы. - опыт от 2 лет. - готовность пройти тест. З.П. от $800 при полной ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Приветствую! Мы профилируемся на кастомных скриптах и фреймворке symfony. Требования: - ответственность - хорошее знание PHP, OOP - Symfony - jQuery, JavaScript - базовый английский язык, чтение заданий и возможно ответы. - опыт от 2 лет. - готовность пройти тест. З.П. от $800 при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Приветствую! В команду требуется верстальщик PSD -> xHTML, оплата почасовая $5-$8 в час. Планируемый старт проекта в течении 1-2 недель, скорее всего конец следующей недели (~15 Апреля). Пишите свои предложения и ссылки на то что вы сделали. Спасибо.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую всех! Уважаемые коллеги, создаю свою команду. О себе, php/js разработчик, опыт работы 7 лет. East Europe team lead - 1 year. Я хочу чтобы вам было комфортно работать со мной, а мне с вами. Это главное, потому ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна программа, позволяющая выводить на титровальную плату AKULA VTM текстовые бегущие сообщения, согласно шаблону .SC Желательно создание универсальной программы, способной работать с наибольшим количеством видеоплат. Работа программы может быть реализована как на скриптовом уровне, нак и на ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен сервис, позволяющий общаться 2 людям при помощи web камер, различных производителей. Билинг и связь осуществляется через Интернет. Интересует программа, на Delphi, которая сможет стабильно работать с различными web камерами, транслируя видео.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт18 лет назад