Требуется отличный верстальщик.

Веб-программист для выполнения постоянных заказов. Желательные навыки: CMS - Drupal, Joomla, Bitrix, UMI(по указанным системам не просто установка/настройка, а верстка шаблонов и написание своих модулей) Фреймворки - jQuery, CodeIgniter Знание PHP5(OOП), понимание MVC, HTML, CSS, MySQL. Пожалуйста опишите подробно всё ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
В команду требуется верстальщик PSD -> xHTML, оплата почасовая $5-$8 в час.
Планируемый старт проекта в течении 1-2 недель, скорее всего конец следующей недели (~15 Апреля).
Пишите свои предложения и ссылки на то что вы сделали.
Спасибо.
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