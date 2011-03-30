Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

На удаленную работу требуется верстальщик web страниц.

Вам нужно будет поддерживать 1 сайт, которому требуется небольшое, но постоянное внимание. Оплата сдельная, после результата. Рассматриваются кандидаты с небольшим опытом работы.

С нашей стороны одно условие - выполнять поставленную задачу в оговоренный срок. Выполнили хорошо и в срок - получили вознаграждение. Не успели, забыли, не получилось - не получили вознаграждение.