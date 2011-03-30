Требуется специалист по вёрстке (+ веб-прогр.)

Веб-студия ищет специалистов в молодую развивающуюся команду на удаленную работу. Основными направлениями которой являются: создание сайтов, оптимизация, продвижение, сопровождение и тех.обслуживание.

Требования к специалисту по верстке (+веб-программирование):

- Четкое соблюдение сроков

- Аккуратное отношение к дизайну

- XHTML 1.0 + CSS

- Кроссбраузерность: IE7+, Opera 9+, Safari 3+, Chrome

- Логичный, продуманный, ручной код

- SEO оптимизация

- Опыт работы с различными CMS

Приветствуются навыки веб-программирования:

- Хорошее знание PHP 5.x, ООП

- Знание MySQL 5.х, умение проектировать и оптимизировать БД

- Знание CSS2

- Хорошее знание JavaScript

Убедительная просьба не писать в предложениях: "готов сотрудничать!", а хотя бы коротко рассказать о себе. Рассмотрим все варианты, обсудим детали. Приветствуется проживание в Уральском федеральном округе (Дальневосточный ФО не рассматриваем)

Обязательно примеры готовых работ, при отсутствии их в профиле – высылаем на [email protected] , не забыв оставить ссылку на свой профиль.