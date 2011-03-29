HTML - верстальщик

HTML-версткаЗакрыт17 заявок287 просмотров
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Здравствуйте!

Есть готовые проекты для верстки.

Необходим профессиональный и ответственный верстальщик.

Сроки и стоимость по договоренности.

Ждём ваших предложений.

За ранее всем спасибо.

HTML
13 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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