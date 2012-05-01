Требуется web-верстальщик

Добрый день. Компании Market Logic ищет себе верстальщика. Мы ищем хорошего HTML верстальщика, который хочет развиваться в этой сфере. Верстальщик нужен на полный день, офис в Киеве Павловская 29. Создаваемые нами проекты используют css framework бэм (вёрстку независимыми блоками ...
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Требуется на постоянную удаленную работу, на полный день веб верстальщик/дизайнер Должен на высоком уровне уметь быстро и качественно резать дизайн в HTML, XHTML, Valid W3c, CSS, CSS layout, jQuerry как надо, знать WordPress, Joomla желательно основы MySQL, Javascript. Опыт - не менше 3-5 лет. Часы работы гибкие, 40-50 часов в неделю. Быстрый надежный интернет необходим. Работа на зарплату, не по проектам. Премии по качеству работы, оплачиваемуй отпуск 2 недели в году. Праздники по Вашему календарю.
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