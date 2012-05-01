Требуется web-верстальщик

Требуется на постоянную удаленную работу, на полный день веб верстальщик/дизайнер Должен на высоком уровне уметь быстро и качественно резать дизайн в HTML, XHTML, Valid W3c, CSS, CSS layout, jQuerry как надо, знать WordPress, Joomla желательно основы MySQL, Javascript. Опыт - не менше 3-5 лет. Часы работы гибкие, 40-50 часов в неделю. Быстрый надежный интернет необходим. Работа на зарплату, не по проектам. Премии по качеству работы, оплачиваемуй отпуск 2 недели в году. Праздники по Вашему календарю.