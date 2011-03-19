Верстальщик программисту на сотрудничество

Нужен верстальщик, чтобы сотрудничать со мной - программистом. Качественная кроссбраузерная дивная Strict верстка. Принцип работы прост: мне дают проект, вы делаете верстку. CSS. Без javascript (сама сделаю). Верстка должна быть очень хорошей и быстрой. Доверие друг другу - я должна иметь возможность положиться на Вас в создании совместного проекта.

Пишите цены и сроки за хороший красивый и сложный дизайн за главную, внутренню, которая от главной отличается и каталог, который отличается от внутренней только содержимым, обвеска остается такой же, как была. Когда пишите сроки, отписывайтесь и о том, сколько времени на 1 макет и о том, сколько за все вместе примерно.

Желательно, чтобы днем были на связи. Я работаю примерно с 9 утра. Желательно, чтобы и вы тоже.

Без предоплат (сама не беру).

Желательно - девушка (легче быть на котнакте, обычно более ответственные и аккуратные (предрассудок)).

Показывайте свою верстку в ответах