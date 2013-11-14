Требуется хороший верстальщик

Кроссбраузерная верстка IE7+, FF, Opera, Хром

1024х768 и выше

верстка div-ами

в каких-то случаях нужно резиновую

В некоторых случаях за срочность готов приплачивать, но базовая цена должна быть адекватной, потому что у меня периодически проекты и это НЕ разовое сотрудничество.

P.S. Приветствуется умение верстать из чего угодно, т.е. не только из psd, а даже если потребовалось из png или jpeg