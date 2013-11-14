Требуется хороший верстальщик

Требуется на постоянную удаленную работу, на полный день веб верстальщик/дизайнер Должен на высоком уровне уметь быстро и качественно резать дизайн в HTML, XHTML, Valid W3c, CSS, CSS layout, jQuerry как надо, знать WordPress, Joomla желательно ...
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Кроссбраузерная верстка IE7+, FF, Opera, Хром
1024х768 и выше
верстка div-ами
в каких-то случаях нужно резиновую
В некоторых случаях за срочность готов приплачивать, но базовая цена должна быть адекватной, потому что у меня периодически проекты и это НЕ разовое сотрудничество.
P.S. Приветствуется умение верстать из чего угодно, т.е. не только из psd, а даже если потребовалось из png или jpeg
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