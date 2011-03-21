Ищем специалистов для постоянного сотрудничества

Нужны ответственные, пунктуальные, сообразительные фрилансеры.

Для размещения информации на сайтах:

- добавление статей

- добавление картинок

- создание баннеров

- внутренняя перелиновка сайта

через системы управления и в редких случаях через ftp.

Минимальные знания:

-html

-css

- систем управления: joomla, dle

Примерные расценки, которые мы можем предложить:

- размещение одной статьи с картинкой и 1-2 ссылками через систему управления - 15 р.

- размещение одной статьи с картинкой и 1-2 ссылками через ftp - 20 р.

- правка пункта меню - 5 р.

- размещение одной картинки с функцией "раскрытия" при нажатии (пример http://www.mir-rctoys.ru/radioupravlyimie-vertoleti/apache/20-micro-vertolet.html) - 2 р.

- поиск картинки на иностранных ресурсам (например фото модели радиоуправляемого вертолета) 1р./картинка

- верстка содержимого страницы - 15 р.

Оплата по факту выполненной работы, без задержек

Желательно время в сети (по Москве): с 10.00 до 17.00