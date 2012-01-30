Верстальщики с умеренными ценами, удаленно

Требуется специалист-разработчик. Нужен фанатик своего дела, готовый к следующему: 1. Придется сидеть и разбираться с не совсем четкими инструкциями и задачами. Некоторые из них идут от клиентов, поэтому любые объяснения и требования считаются нормальными. 2. Общение с ...