Верстальщики с умеренными ценами, удаленно

HTML-версткаЗакрыт11 заявок922 просмотра
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Требуются верстальщики, удаленно с умеренными ценами и хорошим портфолио.

Требования:

- Опыт работы;

- Портфолио (желательно с ссыками на работы);

- Выдерживание оговоренных сроков;

- Быть на связи, не пропадать, желательно наличие скайп

Желательно:

- Примерные цены на верстку, с примерами

- Знание JS (JQuery);

- Натяжка верстки на CMS (Joomla, WordPress, ModX и т.д.)

Вобщем нормальные люди нужны, для периодических заказов

12 лет назад
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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