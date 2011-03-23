Верстальщик на удаленку

Требуется верстальщик, который мог бы уделять около 1 недели в месяц для поддержки текущих проектов. внесения правок, верстки новых макетов.

Оплата или почасовая или попроектная.

Оплата предпочтительнее на карту Visa или Qiwi (подойдут и другие варианты при вменяемых процентах на перевод)

Умение работать с фреймворками (960.gs в основном) будет плюсом.

Знание FireWorks и возможностей png8+alpha - идеальный вариант.

Заранее спасибо за показанное портфолио для оценки качества верстки.