Требуется верстальщик

На ряд работ разыскивается пара верстальщиков. Работы несложные, требуется умение КРОССБРАУЗЕРНОЙ РЕЗИНОВОЙ вёрстки с соблюдением стандартов W3C. Верстать нужно уметь как блоками так и таблицами.

От вас требуется портфолио, желательно свежие и лучшие работы, чтобы можно было провести объективную оценку ваших умений.

Писать в личку не запрещается, но лучше оставляйте предложения на стене, т.к. в личке легко потерять вас среди других писем.

Также пишите цены на ваши услуги. Более подробная информация предоставляется импонирующим соискателям.