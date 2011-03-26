WordPress верстальщик, программист

Добрый день

Требуется верстка тем от одной простой страницы до программирования полнофункциональных проектов, каждому свое , в зависимости от квалификации.

Необходимо:

- опыт от 2 лет

- кроссбраузерность (уже не учитываем ИЕ6)

- ответсвенность, адекватность, желание работать и расти

- виджет-совместимость

Оплата почасовая попроектная с рассчета зп от 500у.е в мес до 1500 у.е. в мес (22 рабоч дня), в зависмиости от сложности, квалификации, стажа и пр. (коэфициент*время*цена/час = стоимость)