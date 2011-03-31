Верстальщик с опытом работы

$500
HTML-версткаЗакрыт6 заявок251 просмотр
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Требуется профессиональный html-верстальщик с опытом работы. Основные требования: ответственность и строгое соблюдение обозначенных Вами сроков. Профессиональные навыки: div'ная верстка, кроссбраузерность, "чистый" код без лишнего мусора, желательно знание jQuery и JS. Ваши резюме направляйте на почту [email protected] в теме письма укажите "Вакансия. Верстальщик". В самом письме расскажите о себе: какой опыт работы, какие профессиональные навыки имеете, в какое время сможете работать (с ориентировкой на мск. время. Внимание! Работа не в офисе, а дома, вы работаете в удобное для Вас время), а так же желаемый уровень оплаты в месяц и за один проект (один проект - одна главная страница и 3-4 внутренних). Так же в письме укажите ссылки на ваши работы.

13 лет назад
lushnicova-e
Елена 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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