Верстальщик (Joomla)

Кроссбраузерная верстка IE7+, FF, Opera, Хром 1024х768 и выше верстка div-ами в каких-то случаях нужно резиновую В некоторых случаях за срочность готов приплачивать, но базовая цена должна быть адекватной, потому что у меня периодически проекты и это НЕ разовое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу хорошего верстальщика под Joomla 1.5. Сейчас есть несколько проектов, которые нужно будет доделать и наполнить.
Требования:
- Отличные знания CMS Joomla
- Соблюдение сроков
- XHTML 1.0 + CSS
- Кроссбраузерность
- Умение поправить PHP код
- Знание JS - умение интегрировать готовый скрипт
Условия:
- 4-5 часов рабочего времени в день
- 200$ в месяц
- Похожие заказы
- HTML-верстка31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На удаленную работу требуется верстальщик web страниц. Вам нужно будет поддерживать 1 сайт, которому требуется небольшое, но постоянное внимание. Оплата сдельная, после результата. Рассматриваются кандидаты с небольшим опытом работы. С нашей стороны одно условие ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
Веб-студия ищет специалистов в молодую развивающуюся команду на удаленную работу. Основными направлениями которой являются: создание сайтов, оптимизация, продвижение, сопровождение и тех.обслуживание. Требования к специалисту по верстке (+веб-программирование): - Четкое соблюдение сроков ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Друзья требуется несколько верстальщиков в офис. 2-3 человека уровня Junior и 1 человек уровня Senior. Что предлагается: - гибкий график работы - мед.страховка (оплачиваются как больничные так и посещения врачей и т.д.) - соц.пакет - хорошая з/п Все вакансии срочные. В личку ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть готовые проекты для верстки. Необходим профессиональный и ответственный верстальщик. Сроки и стоимость по договоренности. Ждём ваших предложений. За ранее всем спасибо.HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $600
Нужен человек который может, красиво заверстать хорошие макеты Требования - Быть не равнодушным к своей работе. - Делать дивную и кроссбраузерную верстку. - Уметь находить информацию в интернет. Задание: http://itcase.ru/media/makeup/ Условия - Заработная плата от 15000-20000 рублей — по результатам собеседования - Полный ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Добрый день Требуется верстка тем от одной простой страницы до программирования полнофункциональных проектов, каждому свое , в зависимости от квалификации. Необходимо: - опыт от 2 лет - кроссбраузерность (уже не учитываем ИЕ6) - ответсвенность, адекватность, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Ищем для сотрудничества профессионального html-верстальщика (компания или фриланс) для работ по верстке эл. писем. Обязательно опыт работы с версткой именно электронных писем. Готовы к длительному сотрудничеству. Кто заинтересовался отправляйте свои контакты и примеры работ.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На ряд работ разыскивается пара верстальщиков. Работы несложные, требуется умение КРОССБРАУЗЕРНОЙ РЕЗИНОВОЙ вёрстки с соблюдением стандартов W3C. Верстать нужно уметь как блоками так и таблицами. От вас требуется портфолио, желательно свежие и лучшие работы, чтобы можно ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется верстальщик, который мог бы уделять около 1 недели в месяц для поддержки текущих проектов. внесения правок, верстки новых макетов. Оплата или почасовая или попроектная. Оплата предпочтительнее на карту Visa или Qiwi (подойдут и другие варианты при ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад