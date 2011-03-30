Верстальщик (Joomla)

Кроссбраузерная верстка IE7+, FF, Opera, Хром 1024х768 и выше верстка div-ами в каких-то случаях нужно резиновую В некоторых случаях за срочность готов приплачивать, но базовая цена должна быть адекватной, потому что у меня периодически проекты и это НЕ разовое ...