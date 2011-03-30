Верстальщик (Joomla)

HTML-версткаЗакрыт6 заявок187 просмотров
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Ищу хорошего верстальщика под Joomla 1.5. Сейчас есть несколько проектов, которые нужно будет доделать и наполнить.

Требования:

- Отличные знания CMS Joomla

- Соблюдение сроков

- XHTML 1.0 + CSS

- Кроссбраузерность

- Умение поправить PHP код

- Знание JS - умение интегрировать готовый скрипт

Условия:

- 4-5 часов рабочего времени в день

- 200$ в месяц

Joomla
13 лет назад
Madalet
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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