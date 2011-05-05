Верстальщик (x)html

Нужен человек который может, красиво заверстать хорошие макеты Требования - Быть не равнодушным к своей работе. - Делать дивную и кроссбраузерную верстку. - Уметь находить информацию в интернет. Задание: http://itcase.ru/media/makeup/ Условия - Заработная плата от 15000-20000 рублей — по результатам собеседования - Полный ...