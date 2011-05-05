Верстальщик (x)html

Требуеться человек который будет отвёрстывать макеты и насаживать их на различные СМS
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В компанию CronoPay, специализирующийся на интеренет процессинге платежей по кредитным картам, требуется Dthcnfkmobr/
Обязанности
Верстка внутренних и внешних проектов компании.
Требование
Опыт работы: от 3-х лет.
Знание технологий: XHTML, CSS – обязательно; JavaScript, XML, XSLT – желательно.
Навыки: симантическая, кроссбраузерная и валидная верстка.
Дополнительно: иметь базовые представления о типографике, юзабилити и readability, accessibility.
оформление в соответствии с нормами Трудового законодательства.
* дополнительное медицинское страхование.
* офис в 5-ти минутах ходьбы от м. Тверская.
* конкурентную заработную плату (обсуждается с успешным кандидатом).
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