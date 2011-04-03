На ряд веб-проектов требуется верстальщик. Требования стандартные – валидность, внимание к мелочам, пикселям и отступам, опыт работы, навык внедрения js-скриптов. Оперативность и возможность быть на связи в дневное время. Пишите обязательно: а) стоимость верстки основной страницы б) стоимость ...
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Требуется верстальщик HTML. Опыт работы обязателен. Кроссбраузерная верстка, CSS, XHTML, JS, AJAX, JQUERY. От Вас - цены и сроки.
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