Требуется программист MODX. Для создания сайтов. Дизайн/верстка есть. Тем не менее, сложившиеся коллективы (дизайнер/верстальщик/программист) также приветствуются. Умение работать с данной системой (преимущественно Evo). Знание HTML/XHTML, CSS(2), PHP, MYSQL. Требуются профессионалы, опыт работы обязателен ...
UX-АНАЛИТИК / ЮЗАБИЛИТИ-ТЕСТИРОВЩИК
ДЕЛОВЫЕ НАВЫКИ
Проведение юзабилити-исследования /тестирование с применением методов:
1. UX/UI ИССЛЕДОВАНИЕ
глубинные интервью (подробное и глубокое исследование "боли" клиента);
фокус-группы;
А/В тесты (сравнение. До и После);
изучение и систематизация отзывов;
сбор, систематизация и анализ User Story;
проведение первичного обследования клиента/продукта;
first-click тест;
метод Кано;
подбор и анализ целевой аудитории;
исследование пользователей, их потребностей;
изучение конкурентов;
экспертная оценка;
проведение исследования с пользователями: формализованные и глубинные интервью, составление опросников, фокус-группы, телефонные опросы, АВ-тесты, личные
интервью, интервьюирование сотрудников, менеджеров, руководителей компании
исследование недостатков интерфейса;
составление персон;
составление CJM (Customer Journey Map)
исследование и тестирование функционала;
исследование, тестирование и редактура текстов;
исследование и тестирование дизайна.
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
участие в дизайн-ревью
рекомендации по доработке дизайна (работа в figma и adobe photoshop)
исследование и доработка варфреймов, прототипов и мокапов
редактура текстов
прототипирование изменений, создание интерактивных кликабельных прототипов в figma
взаимодействие с клиентом
аналитика
подготовка документации
задачи по управлению проектами
презентация изменений клиенту
формирование тз на разработку нового функционала и доработку существующего
составление USER CASES проектирование новых экранных форм пользовательского интерфейса составление отчётов и презентаций по результатам исследований
постановка задач на проектирование и разработку (ux, ui, back-end, front-end)
ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:
сопровождение всего процесса доработки продукта
взаимодействие с клиентом
сопровождение UX-проектирования (figma)
обсуждение проекта с заказчиками и командой разработки
презентация продукта клиенту
Прекрасно разбираюсь в ИТ, работал системным администратором, разрабатывал сайты, руководил проектами. Знаю широкий спектр программ
и оборудования - от ОС (серверных и пользовательских) до железа (сервера и ПК),
офисные, издательские, проектирования, графические. А также различные боки и
модули, и микропрограммы к ним.
Есть большой опыт в сфере финансов, банкинга и инвестиций, в т.ч. использования соответствующего ПО. Являюсь активным инвестором и
вкладчиком. Знаю особенности функционирования банковского ПО (серверной и
клиентской части).
Знаком со стороной и болями ((малого) бизнеса.
Отлично, даже превосходно, знаю русский язык, что позволяет мне редактировать тексты, включая полное переписывание абзацев и перелинковку.
На сегодня выполнено более 40 работ, включая сайты, программы, мобильные приложения (Android), игры, товары, немного услуги.
Есть предложения по качественному улучшению сервисов и услуг.
Являюсь абсолютным Адвокатом клиента, лишен профессиональной деформации, на продукт смотрю только глазами клиента, т.к. сам устанавливаю и
пользуюсь им, полностью погружаюсь в User story.
Мой сайт с портфолио: http://uxresearcherroushanjackobson.tilda.ws/
На сайте пока еще выложены не все проекты, портфолио проектов постоянно пополняется. Сайт в доработке, на нем, в т.ч. обкатываются
новые идеи в UX.
РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ
Спокойно уживаюсь в любом коллективе, умею вести переговоры с самыми конфликтными людьми, превращая споры в конструктивные задачи. Умею гасить
споры и переводить их в переговоры. Отлично лажу с людьми, умею находить общий
язык с заказчиками, клиентами, VIP-персонами.
АГНЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Уровень В2/С1. Достаточно свободно общаюсь, пишу и говорю. Однако есть еще 1 ступень до Fluent. Посвящаю языку почти все свободное время.
Свободно слушаю и читаю на английском языке.
ОБУЧАЕМОСТЬ
Люблю учиться и быстро учусь новому. Был большой опыт в менторинге стартапов и поиске инвестиций в них, приходилось быстро вникать в
новую науку, технологии, рынки, в среднем 1-2 недели.
Продолжаю учиться до сих пор (английский, программирование).
Любимые предметы – логика, математика, экономика, государственное управление, альтернативная энергетика.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСЫ
1. Nix, тестирование программного обеспечения (2021)
2. Бизнес уикенд, тестирование программного обеспечения (2022)
3. Software-Testing.Ru LMS. Тестирование юзабилити (usability) (2022)
4. Университет Синергия, UX_UI дизайн (2022)
ОПЫТ РАБОТЫ
01.2013 – по настоящее время
Самозанятый, тестирование UX/UI оборудования, транспорта, сайтов, программного обеспечения, игр. Выполнено более 30 проектов.
ООО Раштайм Лабораториз Генеральный директор
04.2006 — 04.2015
Собственный бизнес по разработке сайтов, их наполнению контентом и продвижению. А затем и ПО. Выполнял как
административные функции по управлению компанией, так и технические. Поначалу,
когда была отдельная команда разработчиков, основной задачей было поиск
заказчиков, проведение переговоров, согласование условий, цен и сроков,
подготовка ТЗ, контроль выполнения хода работ, сдача сайтов заказчику. В
дальнейшем, после увольнений команды и работы со специалистами с фриланса, взял
на себя также и часть разработки – макетирование дизайна, приемка верстки,
подключение CMS (тогда MODX REVO), загрузка сайта на хостинг, подключение БД. В
отдельных случаях приходилось переустанавливать OS (Debian, Centos).
Устанавливал также системы рассылки (PHP List). Выполнял настройку серверов
(удаленно).
ГУУ Системный администратор
01.1999 — 04.2006
Государственный университет управления, учебная компьютерная лаборатория. Настройка компьютеров-рабочих
мест и серверов, подключение к локальной сети и к сети интернет. Установка и
настройка операционных систем, программ, периферийного оборудования (мыши,
принтеры, сканеры). Установка и настройка сети – маршрутизаторов, серверов,
прокладка кабелей. Основная ОС – Windows как на рабочих станциях, так и на
серверах.
НИИ Сапфир Системный администратор
05.1989 — 06.1993
Проверка, настройка и обслуживание вычислительной техники серии ЭВМ Электроника 100 и различного периферийного оборудования (принтеры,
плоттеры, мониторы, считыватели, платы, блоки питания).
ОБРАЗОВАНИЕ
ГУУ, 02.1999 — 06.2004
Факультет Государственного и муниципального управления, специализация Государственное управление и политика. Практика в Совете
Федерации ФС РФ, тема дипломной работы «Развитие предпринимательства в
Российской Федерации на материалах Совета Федерации». Участие в конкурсе
«Менеджер года 2004», проводимом при содействии Правительства РФ.
ГУУ, 02.2005 — 06.2008
Аспирантура. Тема кандидатской «Государственная политика по развитию предпринимательства в Российской Федерации».
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Спокойный, рассудительный, вдумчивый.
Ориентирован на достижение наилучшего результата (девиз Apple и Mercedes - "Только самое лучшее").
Предпочитаю не откладывать дела в долгий ящик. Сложные задачи раскладываю на простые элементы.
Примерно пополам гуманитарий и технарь, одинаково хорошо разбираюсь как в науке и технологиях, так и в гуманитарных науках, причем в
самых разных отраслях (из недавно освоенных – восстановление алюминия из
оксида, двигатель Стирлинга, высоковольтные катоды и мн. др.).
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Русский — Родной
Английский — B2/С1
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