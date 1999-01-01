UX/UI исследователь Рушан Якубов

UX-АНАЛИТИК / ЮЗАБИЛИТИ-ТЕСТИРОВЩИК

ДЕЛОВЫЕ НАВЫКИ

Проведение юзабилити-исследования /тестирование с применением методов:

1. UX/UI ИССЛЕДОВАНИЕ

глубинные интервью (подробное и глубокое исследование "боли" клиента);

фокус-группы;

А/В тесты (сравнение. До и После);

изучение и систематизация отзывов;

сбор, систематизация и анализ User Story;

проведение первичного обследования клиента/продукта;

first-click тест;

метод Кано;

подбор и анализ целевой аудитории;

исследование пользователей, их потребностей;

изучение конкурентов;

экспертная оценка;

проведение исследования с пользователями: формализованные и глубинные интервью, составление опросников, фокус-группы, телефонные опросы, АВ-тесты, личные

интервью, интервьюирование сотрудников, менеджеров, руководителей компании

исследование недостатков интерфейса;

составление персон;

составление CJM (Customer Journey Map)

исследование и тестирование функционала;

исследование, тестирование и редактура текстов;

исследование и тестирование дизайна.

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ

участие в дизайн-ревью

рекомендации по доработке дизайна (работа в figma и adobe photoshop)

исследование и доработка варфреймов, прототипов и мокапов

редактура текстов

прототипирование изменений, создание интерактивных кликабельных прототипов в figma

взаимодействие с клиентом

аналитика

подготовка документации

задачи по управлению проектами

презентация изменений клиенту

формирование тз на разработку нового функционала и доработку существующего

составление USER CASES проектирование новых экранных форм пользовательского интерфейса составление отчётов и презентаций по результатам исследований

постановка задач на проектирование и разработку (ux, ui, back-end, front-end)

ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:

сопровождение всего процесса доработки продукта

взаимодействие с клиентом

сопровождение UX-проектирования (figma)

обсуждение проекта с заказчиками и командой разработки

презентация продукта клиенту

Прекрасно разбираюсь в ИТ, работал системным администратором, разрабатывал сайты, руководил проектами. Знаю широкий спектр программ

и оборудования - от ОС (серверных и пользовательских) до железа (сервера и ПК),

офисные, издательские, проектирования, графические. А также различные боки и

модули, и микропрограммы к ним.

Есть большой опыт в сфере финансов, банкинга и инвестиций, в т.ч. использования соответствующего ПО. Являюсь активным инвестором и

вкладчиком. Знаю особенности функционирования банковского ПО (серверной и

клиентской части).

Знаком со стороной и болями ((малого) бизнеса.

Отлично, даже превосходно, знаю русский язык, что позволяет мне редактировать тексты, включая полное переписывание абзацев и перелинковку.

На сегодня выполнено более 40 работ, включая сайты, программы, мобильные приложения (Android), игры, товары, немного услуги.

Есть предложения по качественному улучшению сервисов и услуг.

Являюсь абсолютным Адвокатом клиента, лишен профессиональной деформации, на продукт смотрю только глазами клиента, т.к. сам устанавливаю и

пользуюсь им, полностью погружаюсь в User story.

Мой сайт с портфолио: http://uxresearcherroushanjackobson.tilda.ws/

На сайте пока еще выложены не все проекты, портфолио проектов постоянно пополняется. Сайт в доработке, на нем, в т.ч. обкатываются

новые идеи в UX.

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ

Спокойно уживаюсь в любом коллективе, умею вести переговоры с самыми конфликтными людьми, превращая споры в конструктивные задачи. Умею гасить

споры и переводить их в переговоры. Отлично лажу с людьми, умею находить общий

язык с заказчиками, клиентами, VIP-персонами.

АГНЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Уровень В2/С1. Достаточно свободно общаюсь, пишу и говорю. Однако есть еще 1 ступень до Fluent. Посвящаю языку почти все свободное время.

Свободно слушаю и читаю на английском языке.

ОБУЧАЕМОСТЬ

Люблю учиться и быстро учусь новому. Был большой опыт в менторинге стартапов и поиске инвестиций в них, приходилось быстро вникать в

новую науку, технологии, рынки, в среднем 1-2 недели.

Продолжаю учиться до сих пор (английский, программирование).

Любимые предметы – логика, математика, экономика, государственное управление, альтернативная энергетика.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСЫ

1. Nix, тестирование программного обеспечения (2021)

2. Бизнес уикенд, тестирование программного обеспечения (2022)

3. Software-Testing.Ru LMS. Тестирование юзабилити (usability) (2022)

4. Университет Синергия, UX_UI дизайн (2022)

ОПЫТ РАБОТЫ

01.2013 – по настоящее время

Самозанятый, тестирование UX/UI оборудования, транспорта, сайтов, программного обеспечения, игр. Выполнено более 30 проектов.

ООО Раштайм Лабораториз Генеральный директор

04.2006 — 04.2015

Собственный бизнес по разработке сайтов, их наполнению контентом и продвижению. А затем и ПО. Выполнял как

административные функции по управлению компанией, так и технические. Поначалу,

когда была отдельная команда разработчиков, основной задачей было поиск

заказчиков, проведение переговоров, согласование условий, цен и сроков,

подготовка ТЗ, контроль выполнения хода работ, сдача сайтов заказчику. В

дальнейшем, после увольнений команды и работы со специалистами с фриланса, взял

на себя также и часть разработки – макетирование дизайна, приемка верстки,

подключение CMS (тогда MODX REVO), загрузка сайта на хостинг, подключение БД. В

отдельных случаях приходилось переустанавливать OS (Debian, Centos).

Устанавливал также системы рассылки (PHP List). Выполнял настройку серверов

(удаленно).

ГУУ Системный администратор

01.1999 — 04.2006

Государственный университет управления, учебная компьютерная лаборатория. Настройка компьютеров-рабочих

мест и серверов, подключение к локальной сети и к сети интернет. Установка и

настройка операционных систем, программ, периферийного оборудования (мыши,

принтеры, сканеры). Установка и настройка сети – маршрутизаторов, серверов,

прокладка кабелей. Основная ОС – Windows как на рабочих станциях, так и на

серверах.

НИИ Сапфир Системный администратор

05.1989 — 06.1993

Проверка, настройка и обслуживание вычислительной техники серии ЭВМ Электроника 100 и различного периферийного оборудования (принтеры,

плоттеры, мониторы, считыватели, платы, блоки питания).

ОБРАЗОВАНИЕ

ГУУ, 02.1999 — 06.2004

Факультет Государственного и муниципального управления, специализация Государственное управление и политика. Практика в Совете

Федерации ФС РФ, тема дипломной работы «Развитие предпринимательства в

Российской Федерации на материалах Совета Федерации». Участие в конкурсе

«Менеджер года 2004», проводимом при содействии Правительства РФ.

ГУУ, 02.2005 — 06.2008

Аспирантура. Тема кандидатской «Государственная политика по развитию предпринимательства в Российской Федерации».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спокойный, рассудительный, вдумчивый.

Ориентирован на достижение наилучшего результата (девиз Apple и Mercedes - "Только самое лучшее").

Предпочитаю не откладывать дела в долгий ящик. Сложные задачи раскладываю на простые элементы.

Примерно пополам гуманитарий и технарь, одинаково хорошо разбираюсь как в науке и технологиях, так и в гуманитарных науках, причем в

самых разных отраслях (из недавно освоенных – восстановление алюминия из

оксида, двигатель Стирлинга, высоковольтные катоды и мн. др.).

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Русский — Родной

Английский — B2/С1