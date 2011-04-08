Вебмастер - помошник

Нужен html, css, php, javascript, mysql мастер для поддержки существующих сайтов и помошник в доработке строящихся. То есть мастер по мелочам и не всегда самым легким.

Задачи:

- Заменять какие-то тексты на сайте, картинки в html или в mysql базе

- Программировать в уже написанном сайте. Например свежая задача: сортировать каталог товаров по цене.

- Вы должны быть знакомы с технологией ajax, использется чистый javascript или jquery

- Верстка сайтов или исправление ошибок в верстке

- Дорабатывать недоделанные сайты, разбираться в чужом коде.

Ценовая политика

- Все задачи сдельные, их стоимсть не очень высока, но и тупо тоже незанижена. Я не могу себе пока позволить нанимать программиста на 40 часов в неделю или платить почасовую оплату, только от выроботки.

Кто не нужен

- Крутой профи с круто стоимостью

- Пропадющий и непредупреждающий

- Упертый осел

- Нытик

Кто нужен

- Гибкий человек, который быстро учится и хочет учиться. Который будет гибко и с пониманием относится к ценовой политике, так как одна и таже работа может стоить разных денег. Процент от заказа плавающий, если заказчик мало платит, то вы получите около 80% от заказа. В общем работа чисто сдельная и когда нужна помощь.

В будущем

- В будущем мы можем наладить с вами постоянное сотрудничество и расширять клиентскую базу и стоимость заказов.

Стоимость по каждой задаче обговаривается, вы можете и отказаться.