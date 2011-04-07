Требуется верстальщик

Друзья требуется несколько верстальщиков в офис. 2-3 человека уровня Junior и 1 человек уровня Senior. Что предлагается: - гибкий график работы - мед.страховка (оплачиваются как больничные так и посещения врачей и т.д.) - соц.пакет - хорошая з/п Все вакансии срочные. В личку ...