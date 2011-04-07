Требуется верстальщик

HTML-версткаЗакрыт14 заявок243 просмотра
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На постоянное сотрудничество требуется HTML верстальщик. знание JAVA SCRIPT приветствуется.

Прошу сразу озвучивать свои условия (сроки, цены, расчет...).

Работа удаленно.

13 лет назад
yuri78
Юрий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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