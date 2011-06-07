Требуется веб-программист

$800
HTML-версткаЗакрыт8 заявок625 просмотров
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Веб-программист для выполнения постоянных заказов.

Желательные навыки:

CMS - Drupal, Joomla, Bitrix, UMI(по указанным системам не просто установка/настройка, а верстка шаблонов и написание своих модулей)

Фреймворки - jQuery, CodeIgniter

Знание PHP5(OOП), понимание MVC, HTML, CSS, MySQL.

Пожалуйста опишите подробно всё что вы умеете(Верстка, программирование и т.д.)

Заказы постоянные. Оплата попроектная. В сумме выходит примерно 200-300$/в неделю

13 лет назад
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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