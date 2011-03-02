Требуется разработчик сайтов. Постоянно

Добрый день!

Ищу разработчика сайтов на постоянное сотрудничество.

Создание сайта должно быть только на распространенных CMS движках. (например joomla)

С кучей готовых решений - что бы по максимому ускорить и упростить разработку.

Есть куча готовых решений с дизайнами.

Их нужно их настроить под клиента, что то дорабатывать, подключить дополнительные готовые модули и т.д.

одно требование - не пропадать и темболее незакончив проект!

Людям с такими привычками просьба не писать!!!

Жду ваших предложений и ориентировочных цен.