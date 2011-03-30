В студию "Без Рекламы" http://no-ad.ru требуется на постоянную работу удаленный программист обязанности: * создание сайта под ключ. объем 4-8 сайтов различной сложности в месяц (макеты предоставляет дизайнер) * наполнение сайтов * поддержка сайтов требования * хорошее ...
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Добрый день
Требуется команда программистов минимум 3 человека для WordPress,опыт минимум 3 года,максимум свободного времени.
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