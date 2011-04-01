Добрый день Требуется команда программистов минимум 3 человека для WordPress,опыт минимум 3 года,максимум свободного времени.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по UMI.CMS. Оплата попроектно. Резюме на адрес [email protected]. В резюме опишите опыт работы, укажите ссылки на проекты на umi.cms, степень вашего участия, стоимость, ваши контактные данные: скайп, icq, телефон и предпочтительный канал связи с вами
- Похожие заказы
- $5000Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на постоянной основе Обязанности: Обслуживание двух веб сайтов Доработка сайтов Разработка новых проектов (joomla, drupal, DLE, open shop) Верстка и редактирование готовых шаблонов Требования Пунктуальность ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $400
ДИЗАЙНЕРСКОЙ СТУДИИ ТРЕБУЕТСЯ WEB мастер ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ удалённой РАБОТЫ. ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЕ html и wordpress. РАБОТА ПО ЗАРПЛАТЕ - 8 ЧАСОВ В ДЕНЬ - 5 дней в неделю. Нужно иметь ИНТЕРНЕТ СТАБИЛЬНЫЙ И БЫСТРЫЙ чтобы ГОВОРИТЬ ПО СКАЙПУ В РАБОЧЕЕ ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
На удаленную работу требуется опытный веб-дизайнер-верстальщик-программист в отель "КОРОНА" Задачи: - программирование, верстка, размещение, отладка, тестирование, сопровождение новых и существующих web-сайтов - администрирование CMS - управление контентом - наполнение сайтов, дизайн и создание 'обложки сайтов'. Требования: - Отличные знания PHP, MySQL, (x)HTML, ...Закрыт13 лет назад
Приветствую всех! Уважаемые коллеги, создаю свою команду. О себе, php/js разработчик, опыт работы 7 лет. East Europe team lead - 1 year. Я хочу чтобы вам было комфортно работать со мной, а мне с вами. Это главное, потому ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Ищу разработчика сайтов на постоянное сотрудничество. Создание сайта должно быть только на распространенных CMS движках. (например joomla) С кучей готовых решений - что бы по максимому ускорить и упростить разработку. Есть куча готовых решений с дизайнами. Их нужно ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для продолжения работы над проектом очень срочно требуется веб-равзработчик с отличным знанием платформы 1С Битрикс (наличие сертификатов приветствуется), готовый сразу-же приступить к работе... Требования: ! ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ СРАЗУ и ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВЫПОЛНИТЬ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для проекта по созданию информационного портала требуется сильный веб-разработчик с опытом создания информационно-развлекательных порталов + интернет-магазинов НЕ на стандартных CMS. Бюджет от 3000 USD. Предпочтение - индивидуальным разработчикам, а не веб-студиям. Подробности - после предоставления соответствующего портфолио. Просьба ...Закрыт13 лет назад
- $10000
Крупная компания по созданию, SEO-оптимизации, раскрутке и продвижению, объявляет дополнительный набор сотрудников для удаленной работы с серьезными заказами. Требуются программисты(широкого профиля), дизайнеры-верстальщики(широкого профиля). Прием проводится по результатам тестирования! Просьба присылать ваши пожелания на [email protected]Закрыт13 лет назад
Нужны программисты, указывайте ваш опыт, с какими движками умеете работать, на проектную основу. Заказов много. Нужны люди которые адекватно оценивают свою работу, не привередливы в работе, берутся за всё, любой сложности. Умение адекватно оценить сроки ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад