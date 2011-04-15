Требуется на постоянную работу РНР-разработчик, программист. Требования: Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX; Хорошее знание jQuery, CSS; Опыт работы от 2-х лет; Аккуратность в собственном коде; Наличие работающих в сети проектов на основе этой CMS. Личные качества: Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе.
Идея такова: мои люди находят заказы на сайты, вы их выполняете, я заказ отдаю со своей накруткой в цене и все остаются при своем.
Какие требования к вам:
- Портфолио.
- Связь по скайпу и телефону (если скайп недоступен при срочном заказе).
- При заказе старание сделать все, чтобы выполнить в срок работу.
- Приемлемая цена, я не хочу использовать людей, как дешевую рабочую силу, но с заоблачными ценами я могу заказ отдавать на вебланс, мы составим примерные цены на обьемы работы, которые устроят две стороны.
- Хорошее качество, лучше делать дороже, но качественней, студенты, которые учатся делать сайты не нужны).
- Ответсвенное отношение.
- КРЕАТИВНОСТЬ!
- Желание сделать сайт-визитку для нас же.
- Честность.
То есть другими словами, мне нужна небольшая команда, взаимодействующая между собой, ты делаешь сайт, я продаю твою работу. Заказы будут гарантированно, если не в этом месяце, то через некоторое время работой обеспечу 100%, так как есть хорошая лазейка для привлечения клиентов.
В предложении пожалуйста напишите, во сколько бы вы оценили свою работу в таких вот проэктах и сдалали бы ли на таком уровне:
P.S.: через пару дней будет заказ сразу на сайт для строительной компании.
P.P.S: надеюсь на хорошее сотрудничество ;)
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