Нужны дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе.

Идея такова: мои люди находят заказы на сайты, вы их выполняете, я заказ отдаю со своей накруткой в цене и все остаются при своем.

Какие требования к вам:

- Портфолио.

- Связь по скайпу и телефону (если скайп недоступен при срочном заказе).

- При заказе старание сделать все, чтобы выполнить в срок работу.

- Приемлемая цена, я не хочу использовать людей, как дешевую рабочую силу, но с заоблачными ценами я могу заказ отдавать на вебланс, мы составим примерные цены на обьемы работы, которые устроят две стороны.

- Хорошее качество, лучше делать дороже, но качественней, студенты, которые учатся делать сайты не нужны).

- Ответсвенное отношение.

- КРЕАТИВНОСТЬ!

- Желание сделать сайт-визитку для нас же.

- Честность.

То есть другими словами, мне нужна небольшая команда, взаимодействующая между собой, ты делаешь сайт, я продаю твою работу. Заказы будут гарантированно, если не в этом месяце, то через некоторое время работой обеспечу 100%, так как есть хорошая лазейка для привлечения клиентов.

В предложении пожалуйста напишите, во сколько бы вы оценили свою работу в таких вот проэктах и сдалали бы ли на таком уровне:

http://motoshkola.com.ua/

http://shop-cars.ru/

http://cleo.com/

http://www.alan-style.com.ua/

P.S.: через пару дней будет заказ сразу на сайт для строительной компании.

P.P.S: надеюсь на хорошее сотрудничество ;)