Нужны дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе. Идея такова: мои люди находят заказы на сайты, вы их выполняете, я заказ отдаю со своей накруткой в цене и все ...
- Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно наполнить сайт для мотошколы текстом, который будет нравится гуглу и людям. Мотошкола занимается обучением учеников с нуля, полная подготовка к езде в городе. Основные преимущества это цена (дешевле всех в Киеве) и качество обучения. Так ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно сделать сайт для мотошколы. Сайт впринципе будет без трудных програмных кодов, может потом за дополнительную плату если. Просто статические страницы с красивым дизайном. По возможности за дополнительную плату можете написать вовлекающие клиентво и поисковые системы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Идея пока на стадии идеи, думаю через месяц буду воплощать в жизнь, пока нужна организация. Мне нужен очень качественный сервер Interlude с моими доработками, он будет немного похож на Gracia Part 2. Кто видел старый Abyss ...Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
13 лет назад
Приятные впечатления от совместной работы, хороший заказчик, который готов по полочкам разложить суть задания.