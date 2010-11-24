VitosMayd

Майданович Виктор VitosMayd

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны дизайнер, программист и верстальщик.

    Нужны дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе. Идея такова: мои люди находят заказы на сайты, вы их выполняете, я заказ отдаю со своей накруткой в цене и все ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить сайт мотошколы текстом+рерайт библиотеки

    Нужно наполнить сайт для мотошколы текстом, который будет нравится гуглу и людям. Мотошкола занимается обучением учеников с нуля, полная подготовка к езде в городе. Основные преимущества это цена (дешевле всех в Киеве) и качество обучения. Так ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для мотошколы

    $500

    Нужно сделать сайт для мотошколы. Сайт впринципе будет без трудных програмных кодов, может потом за дополнительную плату если. Просто статические страницы с красивым дизайном. По возможности за дополнительную плату можете написать вовлекающие клиентво и поисковые системы ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать или переделать сервер Lineage Interlude+P2

    Идея пока на стадии идеи, думаю через месяц буду воплощать в жизнь, пока нужна организация. Мне нужен очень качественный сервер Interlude с моими доработками, он будет немного похож на Gracia Part 2. Кто видел старый Abyss ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
SweetGirl
Алла 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сайт для мотошколы
Приятные впечатления от совместной работы, хороший заказчик, который готов по полочкам разложить суть задания.