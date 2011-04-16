Команда на разработку сайтов "под ключ"

Нужны дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе. Идея такова: мои люди находят заказы на сайты, вы их выполняете, я заказ отдаю со своей накруткой в цене и все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В работающее минское интернет-агентство (с клиентами, офисом, счетом в банке и т.п.) нужна команда для разработки сайтов, а также изготовления баннеров (flash).
Базовый состав: дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе. Желательно также владение flash/action script
Желание не искать каждый раз разных исполнителей, а иметь ПАРТНЕРСТВО с одной проверенной командой.
Идея такова: у нас появляются заказы на сайты (активно ищем, приходят по рекламе и т.п.), вы их выполняете.
Требования к исполнителям:
- Портфолио;
- Оперативная связь по скайпу и телефону (если скайп недоступен при срочном заказе);
- Умение выдерживать сроки, при заказе старание сделать все, чтобы выполнить в срок работу.
- Приемлемая цена. Мы не демпингуем, но и брать 1 заказ в год из-за высокой цены (или ставить свою маржу 5%) я тоже не хочу. В идеале - составить совместно типовой прайс-лист на услуги (внутренние цены и цены для заказчика).
- Хорошее качество, лучше делать дороже, но качественней, студенты, которые учатся делать сайты не нужны).
- Ответсвенное отношение.
- КРЕАТИВНОСТЬ!
- Честность.
- Желание сделать редизайн сайта и для нас - чем больше мы снимаем заказов, тем выгоднее всем, и усилия редизайна внутреннего сайта окупаются объемом заказов.
Иначе говоря, мне нужна небольшая команда исполнителей, взаимодействующая между собой.
На настоящиий момент мы разрабатываем сайты на коммерческих CMS - Amiro и ABO; и на Open Source решениях - есть сайты на WP, Joomla, Drupal. Еесть желание поработать с WebBacker, typo3. Так что знание вышеуказаных коммерческих CMS также очень желательно.
P.S. Предпочтение - командам из Беларуси (еще лучше - из Минска). Второе преимущество - возможность дизайнеру участвовать (иногда) во встрече с клиентом на стадии обсуждения дизайна.
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