Команда на разработку сайтов "под ключ"

В работающее минское интернет-агентство (с клиентами, офисом, счетом в банке и т.п.) нужна команда для разработки сайтов, а также изготовления баннеров (flash).

Базовый состав: дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе. Желательно также владение flash/action script

Желание не искать каждый раз разных исполнителей, а иметь ПАРТНЕРСТВО с одной проверенной командой.

Идея такова: у нас появляются заказы на сайты (активно ищем, приходят по рекламе и т.п.), вы их выполняете.

Требования к исполнителям:

- Портфолио;

- Оперативная связь по скайпу и телефону (если скайп недоступен при срочном заказе);

- Умение выдерживать сроки, при заказе старание сделать все, чтобы выполнить в срок работу.

- Приемлемая цена. Мы не демпингуем, но и брать 1 заказ в год из-за высокой цены (или ставить свою маржу 5%) я тоже не хочу. В идеале - составить совместно типовой прайс-лист на услуги (внутренние цены и цены для заказчика).

- Хорошее качество, лучше делать дороже, но качественней, студенты, которые учатся делать сайты не нужны).

- Ответсвенное отношение.

- КРЕАТИВНОСТЬ!

- Честность.

- Желание сделать редизайн сайта и для нас - чем больше мы снимаем заказов, тем выгоднее всем, и усилия редизайна внутреннего сайта окупаются объемом заказов.

Иначе говоря, мне нужна небольшая команда исполнителей, взаимодействующая между собой.

На настоящиий момент мы разрабатываем сайты на коммерческих CMS - Amiro и ABO; и на Open Source решениях - есть сайты на WP, Joomla, Drupal. Еесть желание поработать с WebBacker, typo3. Так что знание вышеуказаных коммерческих CMS также очень желательно.

P.S. Предпочтение - командам из Беларуси (еще лучше - из Минска). Второе преимущество - возможность дизайнеру участвовать (иногда) во встрече с клиентом на стадии обсуждения дизайна.