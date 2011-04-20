tvysoftware

В работающее минское интернет-агентство (с клиентами, офисом, счетом в банке и т.п.) нужна команда для разработки сайтов, а также изготовления баннеров (flash). Базовый состав: дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества ...
Комплексный и качественный подход к разработке вебсайта - кроме собственно вебдизайна и вебпрограммирования предлагаем хостинг на одной из лучших российских площадок, поисковую оптимизацию, продвижение и раскрутку сайта.
Наша специализация - веб-дизайн, разработка сайтов "под ключ", разработка скриптов PHP, JS, "раскрутка" и продвижение сайта в сети. Используем только "белые" методы продвижения.
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать flash-баннер для использования в системе Adriver - тип top-line либо 728х90, с использованием нестандартных возможностей adriver (код ajax, extension) - технические требования можно посмотреть на сайте adriver.ru Подробное ТЗ будет передано выбранному исполнителю. В ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
13 лет назад
Отлично сработались. Чёткая постановка ТЗ, доверие дизайнеру эстетической части, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Остался очень доволен работой с Игорем. Все было сделано четко, не потребовало переделок. Игорь сам предложил технические решения для баннера. Короче говоря, с удовольствием буду работать с ним еще.