tvysoftware

Гость tvysoftware

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Комплексный и качественный подход к разработке вебсайта - кроме собственно вебдизайна и вебпрограммирования предлагаем хостинг на одной из лучших российских площадок, поисковую оптимизацию, продвижение и раскрутку сайта.

Наша специализация - веб-дизайн, разработка сайтов "под ключ", разработка скриптов PHP, JS, "раскрутка" и продвижение сайта в сети. Используем только "белые" методы продвижения.

PHP

  • Команда на разработку сайтов "под ключ"

    В работающее минское интернет-агентство (с клиентами, офисом, счетом в банке и т.п.) нужна команда для разработки сайтов, а также изготовления баннеров (flash). Базовый состав: дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества ...

    Редизайн сайтаJoomlaDrupal
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка flash-баннера

    Нужно разработать flash-баннер для использования в системе Adriver - тип top-line либо 728х90, с использованием нестандартных возможностей adriver (код ajax, extension) - технические требования можно посмотреть на сайте adriver.ru Подробное ТЗ будет передано выбранному исполнителю. В ...

    Ajax
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
seraf
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Разработка flash-баннера
Отлично сработались. Чёткая постановка ТЗ, доверие дизайнеру эстетической части, своевременная оплата. Рекомендую.
Остался очень доволен работой с Игорем. Все было сделано четко, не потребовало переделок. Игорь сам предложил технические решения для баннера. Короче говоря, с удовольствием буду работать с ним еще.
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