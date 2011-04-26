Специалист по Bitrix

Для постоянного сотрудничества требуется специалист по Битриксу.

В обязанности входит:

- установка и настройка системы

- интеграция дизайна

- дописывание всяких модулей/компонентов.

Как правило это сайты-каталоги или корпоративные сайты несложного уровня.

Приоритетным является срок и качества работы. Обязательно наличие онлайн с 9 и до 18, плюс минус 2 часа.

Рассматриваются так же кандидаты для работы в офисе (Санкт-Петербург).

От вас сейчас требуются примеры работ, что конкретно было реализовано и за какой срок. Ну и вкратце об опыте работы (можно и с другими системами в том числе)