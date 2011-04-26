Специалист по Bitrix

Здравствуйте, я Антон Парфенов, Арт-Директор Студии Антона Парфенова http://artparfenov.ru В связи с большим количеством заказов, нужны "свободные рабочие руки". Кто нам нужен? Нам нужны, люди, которые любят свою работу, общаются на ты, считают свою работу за хобби. Покажите свои ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется специалист по Битриксу.
В обязанности входит:
- установка и настройка системы
- интеграция дизайна
- дописывание всяких модулей/компонентов.
Как правило это сайты-каталоги или корпоративные сайты несложного уровня.
Приоритетным является срок и качества работы. Обязательно наличие онлайн с 9 и до 18, плюс минус 2 часа.
Рассматриваются так же кандидаты для работы в офисе (Санкт-Петербург).
От вас сейчас требуются примеры работ, что конкретно было реализовано и за какой срок. Ну и вкратце об опыте работы (можно и с другими системами в том числе)
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуются специалисты по созданию и раскрутке сайтов. Возможен вариант трудоустройства на полную занятость. Евгений, +7(926)750-13-77Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
В связи с расширением компании на постоянной основе и для работы в офисе требуются 2 специалиста: программист и дизайнер WEB ПРОГРАММИСТ Требования: * Знание современных основ php, java, css * Опыт ...Закрыт13 лет назад
- $500
Требуется специалист по Джумле. Написание Инет магазина. Уверенное знание Джумлы, умение доделывать нужные модули. Будет тестовое задание, Обязательное условие, нахождение Вас в сети в рабочее времяСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
В работающее минское интернет-агентство (с клиентами, офисом, счетом в банке и т.п.) нужна команда для разработки сайтов, а также изготовления баннеров (flash). Базовый состав: дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе. Идея такова: мои люди находят заказы на сайты, вы их выполняете, я заказ отдаю со своей накруткой в цене и все ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 лет назад
Молодой компании требуется web разработчик для выполнения заказов.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется на постоянную работу РНР-разработчик, программист. Требования: Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX; Хорошее знание jQuery, CSS; Опыт работы от 2-х лет; Аккуратность в собственном коде; Наличие работающих в сети проектов на основе этой CMS. Личные качества: Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, ...Закрыт13 лет назад
Требуется дизайнер сайтов. Опыт работы. Попроектно. Цены и сроки согласовываются.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по UMI.CMS. Оплата попроектно. Резюме на адрес [email protected]. В резюме опишите опыт работы, укажите ссылки на проекты на umi.cms, степень вашего участия, стоимость, ваши контактные данные: скайп, icq, телефон и предпочтительный канал связи ...Закрыт13 лет назад