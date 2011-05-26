Программисты, дизайнеры, флешеры и тп

Здравствуйте, я Антон Парфенов, Арт-Директор Студии Антона Парфенова http://artparfenov.ru

В связи с большим количеством заказов, нужны "свободные рабочие руки".

Кто нам нужен?

Нам нужны, люди, которые любят свою работу, общаются на ты, считают свою работу за хобби.

Покажите свои работы, оцените свои знания, умения, работу - и мы обязательно с Вами свяжемся!

На данный момент нужны:

- программисты php, mysql, jquery, action script, flash

- дизайнеры

- копирайтеры

- IT-ишники, которые знают, что такое сервер и "с чем его едят".

Это основные, кто нам нужен, а вообще, если "Ты не такой, как все", то расскажи нам о себе и мы найдем для тебя работу.

Уже сейчас надо поработать над: Интернет-магазином и Социальной сетью.

В будущем планируется:

2 игры для социальных сетей (аналогов, которым сейчас нет, а это как понимаете, посещаемые игры и значит приносящие хорошие деньги)

2 сайта, тоже интересные в своем роде.

Если ТЫ хочешь работать в дружном коллективе, заниматься интересными проектами, имеешь skype либо icq, то оставь свою заявку =)

Остальные подробности, при личном общении...

Заранее спасибо, за отзывчивость!