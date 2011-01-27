Программист PHP в Ростове-на-Дону

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется PHP программист для удаленной работы, с возможностью периодически приезжать в офис (Ростов-на-Дону).

С опытом работы, full-time/part-time, резюме отправляйте в ЛС, подробности при переписке.

PHP
13 лет назад
W_Att
Тимур 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP-программист среднего уровня в браузерную игру

    $300

    На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист. Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная. Что требуется от исполнителя: 1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне. 2. Знание основ AJAX ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик сайтов

    $1500

    Здравствуйте, небольшая строительная компания ищет специалиста на постоянную работу в офисе для работы с существующими сайтами, их переделке, доработке и созданию новые проектов. Требования: - Хорошее знание php, mysql, ajax, js, html, css - Разработка дизайна и его верстка. Офис ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для поддержки сайта

    $1000

    Требуется программист со знанием php, js, html, MySQL. Огромный плюс – навыки верстки и знание PhotoShop для макетирования новых элементов на основе уже созданных (изменение размеров и компоновки). Задачи: 1. Поддержка сайта, оперативное реагирование для решения возникающих ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист

    Я заказывал проект у одного человека. Он всё выполнил, но для дальнейшей работы у него нет времени. Но проект нужно развивать и улучшать. Нужен PHP программист с такими знаниями: HTML, CSS -&gt; xhtml (W3C) PHP -&gt; CodeIgniter js ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный PHP программист

    $1500

    Требуется опытный PHP программист, для участия в разработке крупного проекта. Требования: 1. Опыт работы от 3-х лет. 2. Наличие в портфолио крупных проектов на PHP+MySQL. (интернет-магазины, порталы и пр.) 3. Свободное владение PHP+MySQL (на 5+), JavaScript, Ajax. 4. Высокая скорость ...

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист (специалист по CMS Magento).

    Требуется программист (специалист по CMS Magento). Системы управления контентом, HTML-верстка Для постоянной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик) по CMS Magento. Работа регулярная но нагрузка не большая. Оплата за проект ***$, Как правило задачи связаны с доработкой интернет ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик приложения вконтакте

    Ищу партнера для разработки музыкального приложения вконтакте и фейсбука. Аналогов ему нет, хотя популярность при правильном подходе ему обеспечена немалая. Могу просто заплатить за выполнение проекта, (хотелось бы знать ваши расценки) но интереснее найти человека для ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный php программист на CodeIgniter

    $500

    Для постоянной работой над проектами нужен ответственный php программист на CodeIgniter, который будет онлайн в скайпе с 12 до 20 по мск. Нужен опыт разработки высоконагруженных проектов на CodeIgniter, отличные знания JavaScript. За первый проект оплата будет ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный Flex разработчик

    Flash (Flex) программист www.a5.ru Уровень зарплаты Регион Требуемый опыт работы Москва 1-3 года Обязанности: •Разработка приложений на AS3 ( под Adobe Flex ) SDK4.1 Требования: •Опыт работы с Adobe Flex от 2х лет •Умение и желание работать быстро и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист

    * Отличное знание PHP (ООП), шаблонизатора Smarty * Хорошее знание JavaScript (JQuery) * Хорошее знание SQL (PostgreSQL) * Знание Linux (Ubuntu) на уровне пользователя Работник нужен на 1-2 месяца. Работа в офисе с 10 до 19.00. Офис в киеве, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад