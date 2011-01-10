Программист PHP + MySQL + JS для сдельной работы

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Здравствуйте

Нужен программист для сдельной удаленной работы.

Проекты будут различаться, могут быть доработки от 15$, до проектов начинающихся от 800$

Знания и умения:

1. PHP + MYSQL + JS

2. Технологию Ajax, Jquery или Mootools.

3. Умение верстки DIV+CSS и Table - кроссбаузерно, валидно.

4. Создание шаблонов и модулей для CMS: Dle, Jooomla, Joomla + VM, WordPress + желательно Drupal и shopCMS.

5. Основы Linux.

Желательно, что бы вы находились в Санкт-Петербурге.

Оставляйте свои контакты и портфолио в заявках.

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Просьба в ICQ и ПМ не писать. Спасибо за понимание!

PHPMySQL
13 лет назад
web-house
Григорий 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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