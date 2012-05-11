Сотрудник в службу поддержки хостинг-компании.

$500
Служба поддержкиЗакрыт17 заявок1320 просмотров
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В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки,

для удаленной работы.

Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian.

Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, sendmail.

Установка настройка панелей DirectAdmin, ISPManager.

Ответственность, желание учиться, умение общаться с людьми.

Полная доступность в течении рабочего времени.

Рабочая смена (пока уточняется, возможно изменение) 8 часовая + час на обед\ужин.

З\п 350--500 $ в мес. (испытательный срок 2 недели, з\п на испытательный срок 50% от ставки).

З\п будет увеличиваться по мере срока и качества Вашей работы.

Отбор участников проводится методом тестирования.

Резюме пожалуйста высылайте на km [ собачка ] vds64.com

12 лет назад
vds64
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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