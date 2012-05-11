Сотрудник в службу поддержки хостинг-компании.

Нужен человек для ответов на вопросы пользователей сайта http://www.safe-swaps.com Все вопросы текстовые, отвечать по телефону не нужно. Постоянно сидеть в эфире тоже не требуется. Требования: - 3 логина в систему ежедневно - скайп с аудиосвязью (для того чтобы я ...