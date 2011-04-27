Модератор группы Вконтакте

$15
Служба поддержкиЗакрыт15 заявок671 просмотр
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Здравствуйте!

Нужен модераторы в группу "Вконтакте".

1. Чистить от спама. Правда его в последнее время совсем нет.

2. Проводить конкурсы. 2-3 в месяц.

- Загадки, японские кроссворды, судоку и т.д. Все в японском стиле.

Нужен такой формат чтобы люди чаще заходили в группу. Что-то писали, общались.

3.Копипаста статей, видео про суши.

-Тематика, японская еда, традиции Японии и т.д.

4. Каждый день по лимиту приглашать в друзья людей по критерию.

Потом друзей раз в неделю приглашать в группу.

5. Вообще поддерживать активность в группе.

- Отвечать на простые вопросы.

- Создавать опросы.

- Периодически отписываться о новых конкурсах, акциях в группах города.

6. Оплата будний день после 5го числа каждого месяца.

Тематика группы - "Доставка суши".

500р./месяц

Карьерный рост :)

13 лет назад
ZikSfrid
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
masqnq
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
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