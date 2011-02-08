Консультант по вопросам клиентской поддержки Yota

Для работы на позиции консультанта по вопросам клиентской поддержки требуются те, кто:

•ценят работу в комфорте

•готовы работать дома

•живут с бесперебойным высокоскоростным выделенным доступом в Internet,

•являются владельцем и пользователями ПК

•имеют привычку рационально использовать рабочее время

•организованы и последовательны

•интересуются новинками в области IT и телекоммуникации

Приступая к работе в компании Yota обязуются:

•проходить высококлассное обучение и работать с новейшим оборудованием; что позволит

•обрабатывать входящие звонки от клиента быстро и качественно, понимая и помогая в решение вопроса

•первыми приходить на помощь клиенту, работая дома

•обладать самой свежей и актуальной информацией по вопросам обслуживания клиентов

•влиять на процесс развития компании путем предоставления информации и занесения ее в CRM систему