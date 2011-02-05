Нужны модераторы на форум группы Вконтакте

Служба поддержкиЗакрыт16 заявок428 просмотров
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Здравствуйте!

На форум группы *Вконтакте* нужны модераторы. Необходимо следить за группой, развивать, устраивать конкурсы, наполнять и пр.

Тематика: *Подготовка к беременности, беременность, роды, послеродовой период, новорожденный, дети до 3-х лет, питание мамы и питание ребёнка*.

И, дополнительно:

Наверняка среди вас есть специалисты врачи с опытом работы, кто хотел бы помочь участникам группы.

Если у вас есть время и желание отвечать на вопросы участников группы, непосредственно касаемых вашей специфики работы, - то предлагайте свою кандидатуру.

Нам нужны:

-педиатр

-неонатолог

-аллерголог

-гастроэнтеролог

-лор

-акушер-гинеколог

-психолог

-ортопед

-невропатолог

-офтальмолог

Пожалуйста, пишите уже ваши условия, опыт, цены и время.

Спасибо!

13 лет назад
IrinaMikh
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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