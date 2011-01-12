Модератор звука

$250
Служба поддержкиЗакрыт10 заявок417 просмотров
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Приветствую.

В серьезный проект на постоянную удаленную занятость требуется ответственный модератор аудио информации.

Суть:

Система в интерфейсе выдает отрезки звука попарно.

Задача модератора прослушать пару отрезков и дать по ним комментарий.

Раз в неделю генерировать пдф-отчет

Механизм полностью автоматизирован.

Требования:

1) Пунктуальность - задачу нужно будет выполнять каждый (!) день

2) Ответственность и внимательность - серьезные требования к качеству работы.

3) Обучаемость - способность учиться на своих ошибках и воспринимать комментарии заказчика

Пожелания:

1) Качественный постоянный интернет

2) Быть на связи в рабочее время (мск)

2) Хорошие колонки (наушники), рабочий слух - звук бывает разной громкости.

Оплата:

7к - тестовый месяц

10к - если сработаемся

Оплата любым способом, как вам удобно.

Предоплата, договор - если посчитаете нужным, мне нужен результат и ответственный человек в команде.

13 лет назад
IvanovAA
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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