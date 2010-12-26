Требуется модератор группы вКонтакте.

Требуется модератор-администратор на спортивный сайт. Задача: добавлять, редактировать материалы (работы немного, 1-2 часа в день), писать статьи не нужно. Работа не пыльная, интересная, нужно просто следить за порядком. Знание футбольных команд, футболистов - обязательно. Если ...
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Доброго времени суток!
Для группы вКонтакте, посвященной тематике Форекс, требуется модератор.
Основные требования:
1. Хорошее знание предметной области
2. Грамотная письменная речь
3. Оперативность: быть на связи по будням с 10 до 13 или с 12 до 15 по МСК.
4. Ответственность, исполнительность.
5. Сдержанность и толерантность
Дополнительные требования:
1. Опыт модерирования групп
2. Владение навыками wiki-разметки
Обязанности:
1) Создание новых обсуждений в соответствии с тематикой;
2) Удаление любых тем и комментариев, содержащих в себе рекламную информацию или информацию, противоречащую тематики группы;
3) Оперативное реагирование на проблемы, возникающие у участников группы
4) Контроль поведения участников: делать замечания нарушителям, при необходимости «банить»
Пожалуйста, в заявках укажите ваши расценки.
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