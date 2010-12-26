Требуется модератор группы вКонтакте.

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Доброго времени суток!

Для группы вКонтакте, посвященной тематике Форекс, требуется модератор.

Основные требования:

1. Хорошее знание предметной области

2. Грамотная письменная речь

3. Оперативность: быть на связи по будням с 10 до 13 или с 12 до 15 по МСК.

4. Ответственность, исполнительность.

5. Сдержанность и толерантность

Дополнительные требования:

1. Опыт модерирования групп

2. Владение навыками wiki-разметки

Обязанности:

1) Создание новых обсуждений в соответствии с тематикой;

2) Удаление любых тем и комментариев, содержащих в себе рекламную информацию или информацию, противоречащую тематики группы;

3) Оперативное реагирование на проблемы, возникающие у участников группы

4) Контроль поведения участников: делать замечания нарушителям, при необходимости «банить»

Пожалуйста, в заявках укажите ваши расценки.

13 лет назад
Kraurite
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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