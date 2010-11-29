Оператор службы поддержки

$250
Служба поддержкиЗакрыт4 заявки525 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оператор службы поддержки на удаленную работу с 15 до 01 по мск. Работа заключается в поддержке клиентов через icq, e-mail, livechat. Требования: знание английского на разговорном уровне, уравновешанность, терпение, скорость работы, вежливость, грамотность, начальные представления о компьютерных сетях.

13 лет назад
Infecter
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Оператор отдела техподдержки

    Необходимые навыки: 1. Html, CSS, опыт работы с разными CMS, чем больше тем лучше. 2. Понимание PHP кода, правильное и быстрое определение причин дефектов. 3. Навыки работы с хостингом: FTP/почтовые клиенты/DNS. 4. Навыки работы с: веб-сервер Apache/MySql ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модераторы в группу "Вконтакте"

    Всем, здравствуйте! Нужны администраторы и модераторы в группу "Вконтакте", так сказать присматривать" (удалять спам и т.д) Тематика группы - "Беременность и воспитание детей". Нужны девушки и мамы. Пишите о ваших условиях!

    Служба поддержки28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оператор call центра

    $500

    От 8 000 до 15 000р. Место работы: Internet Занятость: Полная, Частичная; Возможное время работы: с 11 до 21 по Московскому времени Возраст: от 18 до 65 Требования: -Активный подход к делу. -Опыт работы в телемаркетинге приветствуется. -Наличие: компьютера, хорошей скорости интернет-соединения(тестируется с ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Linux администратор в службу поддержки

    На постоянную удаленную работу в качестве специалиста службы поддержки хостинг провайдера виртуальных серверов требуется администратор ос Linux. Опыт работы и образование значения не имеют, имеет значение- умение работать с ОС Linux (Centos, Debian, Ubuntu) в консоле, ...

    Linux
    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор

    $100

    Здравствуйте, дамы и господа :) На форум компании требуется модератор. В обязанности входит отслеживание тем, которые требуют ответа представителей компании, составление списка этих тем с необходимыми рекомендациями: что за вопрос, какой на него следует дать ответ. Ответы ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор на форум

    Требуется модератор на форум www.todoforum.com и timedriver.ru необходимо отвечать на вопросы форума и модерировать сообщения от пользователей. Всячески развивать форум. От вас = 2 часа в день(c ПН-ПТ), хорошие знания письменного английского, быстрое изучение нашего продукта ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется оператор call центра

    Требуется оператор call центра ( Удалённая работа, BEW-начальный этап) от 10 000 до 35 000р. Место работы: Internet Занятость: Полная, Частичная; Возможное время работы: с 11 до 21 по Московскому времени Возраст: от 18 до 65 Требования: Активный подход к ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор

    $50

    Требуется модератор "чистильщик" для работы по удалению определенной информации с нескольких форумов.

    Служба поддержки17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен администратор на сайт на удаленную работу.

    $100

    Нужен администратор на сайт beauty-тематики. Молодая женщина с высшим образованием, ответственная, пунктуальная, грамотная, креативная. Работа связана с заполнением и контролем контента. Оценка работы - по результатам. Оплата по договоренности.

    Служба поддержки21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер-представитель сайта

    Требования: - Дисциплинированный‚ ответственный‚ понимающий систему бизнеса млм, способный самостоятельно планировать свой рабочий день. - Знание компьютера, уверенный пользователь ПК Обязанности: - Своевременно‚ в течение 48 часов реагировать на пожелание посетителей сайта стать консультантами Орифлэйм. Т.е. с сайта‚ на ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад