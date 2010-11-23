Модератор фотографий на сайт знакомств

Здравствуйте, дамы и господа :) На форум компании требуется модератор. В обязанности входит отслеживание тем, которые требуют ответа представителей компании, составление списка этих тем с необходимыми рекомендациями: что за вопрос, какой на него следует дать ответ. Ответы ...