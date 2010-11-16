В интернет-магазин Sotmarket‚ru‚ имеющий партнерскую программу для веб-мастеров‚ требуется сотрудник по поддержке партнеров магазина. Желателен опыт работы в службе поддержки и опыт работы с партнерскими программами в качестве вебмастера.

Требования:

* Опыт ведения собственного блога или сайта.

* Исполнительность‚ пунктуальность‚ ответственность‚ инициативность.

* Желание помогать людям и ориентация на сервис.

* Знание HTML + CSS.

* Базовые знания MySQL и PHP.

* Опыт работы с партнерскими программами в качестве вебмастера и представление, что из себя представляет партнерская программа в интернете.

Обязанности:

* Общение с партнерами ICQ‚ E-mail‚ Skype‚ форум.

* Объяснять‚ помогать в решении проблем.

* Консультировать по имеющимся статистикам и возможностям.

* Частичное сопровождение проекта.

Условия:

* Обучение.

* Оформление по ТК РФ.

* Работа в офисе 5/2 с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед 1 час).

* Зарплата от 20 до 26 тыс. рублей в месяц. (платится еженедельно)

График: полный рабочий день

Критерии: от 18 до 26 лет

Адрес: Москва (м. Савеловская)

Кондидаты рассматриваются только при наличии резюме. Резюме можно отправить на почтовый адрес: [email protected]