Alex_Sotmarket

Александр Alex_Sotmarket

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать Баннер / Тизер для SotMarket.ru

    Необходимо сделать 1 баннер для любой тематики на интернет-магазин Sotmarket.ru для партнеров. 1. Баннер 200x200 анимированный для тизеров формат баннера GIF Тематики: 1. Сотовые телефоны Общая http://www.sotmarket.ru/category/mobiles.html 2. Сотовые телефоны женские http://www.sotmarket.ru/category/mobiles/woman.htm... 3. Сотовые телефоны на 2 симки http://www.sotmarket.ru/category/mobiles/2sim.html 4. Сотовые ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Специалист в поддержку по партнерской программе.

    $1000

    В интернет-магазин Sotmarket‚ru‚ имеющий партнерскую программу для веб-мастеров‚ требуется сотрудник по поддержке партнеров магазина. Желателен опыт работы в службе поддержки и опыт работы с партнерскими программами в качестве вебмастера. Требования: * Опыт ведения ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта партнерской программы в PSD.

    $250

    Необходимо сделать дизайн сайта партнерской программы в PSD. Ждем заявки от дизайнера который готов качественно и креативно подойти к выполнению поставленной задачи на основе ТЗ. Тех. Задание в приложении.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
mmastep
Максим 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта партнерской программы в PSD.
Рекомендую
Отличный исполнитель, дизайн сделал именно так как нужно и сделал на отлично, продолжаем заказывать и работать с Максимом. Также может предложить свои довольно неплохие идеи.
Ответный отзыв
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
$50
10 баллов
13 лет назад
Сделать Баннер / Тизер для SotMarket.ru
Приятно работать с хорошим заказчиком. Рекомендую!
Подходит к созданию баннеров креативно и в тоже время быстро. Спасибо за баннеры!
Ответный отзыв