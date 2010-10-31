Alex_Sotmarket

Необходимо сделать 1 баннер для любой тематики на интернет-магазин Sotmarket.ru для партнеров. 1. Баннер 200x200 анимированный для тизеров формат баннера GIF Тематики: 1. Сотовые телефоны Общая http://www.sotmarket.ru/category/mobiles.html 2. Сотовые телефоны женские http://www.sotmarket.ru/category/mobiles/woman.htm... 3. Сотовые телефоны на 2 симки http://www.sotmarket.ru/category/mobiles/2sim.html 4. Сотовые ...
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- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно сделать скрипт соц. голосований на основе лайков соц. сетей по вопросам в личку. Опишу подробно. Предлагайте цены за работуВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
В интернет-магазин Sotmarket‚ru‚ имеющий партнерскую программу для веб-мастеров‚ требуется сотрудник по поддержке партнеров магазина. Желателен опыт работы в службе поддержки и опыт работы с партнерскими программами в качестве вебмастера. Требования: * Опыт ведения ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта партнерской программы в PSD. Ждем заявки от дизайнера который готов качественно и креативно подойти к выполнению поставленной задачи на основе ТЗ. Тех. Задание в приложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, дизайн сделал именно так как нужно и сделал на отлично, продолжаем заказывать и работать с Максимом. Также может предложить свои довольно неплохие идеи.
$50
10 баллов
13 лет назад
Приятно работать с хорошим заказчиком. Рекомендую!
Ответный отзыв
Подходит к созданию баннеров креативно и в тоже время быстро. Спасибо за баннеры!